Σε μεταρρυθμιστική πορεία βρίσκεται ο ΕΟΠΥΥ και στην πρώτη γραμμή είναι η ψηφιακή μετάβαση του και η πλήρης ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εφαρμογών, είτε αφορά την σχέση του Οργανισμού με τους παρόχους, είτε αφορά τους ασφαλισμένους και την δυνατότητα να έχουν πλήρη πρόσβαση στον φάκελο ασφάλισης υγείας σε πραγματικά δεδομένα.

Η διοίκηση του Οργανισμού δίνει έμφαση στον έλεγχο της χρήσης των πόρων σε πραγματικό χρόνο και προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνει δράσεις.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, ο Οργανισμός εδώ και δυο χρόνια έχει ξεκινήσει να κάνει έλεγχο σε πραγματικό χρόνο σε σημαντικές κατηγορίες στο ιατροτεχνολογικό υλικό. Έχει εφαρμόσει τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, στις κατηγορίες στις οποίες καταγράφεται και η μεγαλύτερη παραβατικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να πιστοποιεί ότι η υπηρεσία παρασχέθηκε στον ασθενή.

Η κ. Καρποδίνη ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου, θα έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή για την διασύνδεση με το Εθνικό Μητρώο Τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε για κάθε ΑΜΚΑ να έχουμε ένα μοναδικό πιστοποιημένο τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Δηλαδή, κατά την έκδοση της συνταγής ο ασθενής να δίνει την συναίνεση του, που σημαίνει «ότι είμαι στον γιατρό και πράγματι συνταγογραφείται για μένα αυτή η εξέταση», αλλά και κατά την εκτέλεση.

«Αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις τις οποίες δουλεύουμε μαζί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Υγείας», σημείωσε η κ. Καρποδίνη.

Εξήγησε ότι πλέον θα δίνεται η δυνατότητα με ένα απλό κλικ «εναντίωσης», οι ασθενείς να κάνουν τις καταγγελίες τους, είτε για φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί και εκτελεστεί στο όνομα τους και δεν τα έχουν λάβει, είτε για παράνομες χρεώσεις, είτε για συμπεριφορές που δεν είναι επιτρεπτές.

«Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο απλό και πιο εύκολο για τους πολίτες μας», τόνισε.

Αποστολή φαρμάκων στο σπίτι

Εδώ και ένα χρόνο, ο ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα αποστολής φαρμάκων στο σπίτι για 2.000 ασθενείς σε μηνιαία βάση για συγκεκριμένες παθήσεις. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί για όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Όπως ανακοίνωσε η κ. Καρποδίνη, στο τέλος του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε περίπου 120.000 ασθενείς να μπορούν εάν επιθυμούν να λαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι τους. Το κόστος της δράσης υπολογίζεται σε 10 εκ. ευρώ για 2 χρόνια.

