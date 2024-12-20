Επίθεση με σίδερο στο κεφάλι δέχθηκε μια 29χρονη γυναίκα γύρω στις 15.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (20/12) στην Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας 33χρονος άνδρας, Παλαιστινιακής καταγωγής, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η 29χρονη έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και το πρόσωπο και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα τα κίνητρα της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως ο 33χρονος άρχισε ξαφνικά να χτυπά την 29χρονη με το σίδερο.

