Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας σε υπόγειο χώρο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδύνεψε κάποιος, υπήρχε έντονος καπνός που περιορίστηκε στο σημείο, ενώ η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η φωτιά έκαιγε σε χώρο κοντά μέρος όπου οι ακτινοβολίες και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

