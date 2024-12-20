Λογαριασμός
Φωτιά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδύνεψε κάποιος, υπήρχε έντονος καπνός που περιορίστηκε στο σημείο - Για την κατάσβεση έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα

Άγιος Ανδρέας

Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας σε υπόγειο χώρο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδύνεψε κάποιος, υπήρχε έντονος καπνός που περιορίστηκε στο σημείο, ενώ η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η φωτιά έκαιγε σε χώρο κοντά μέρος όπου οι ακτινοβολίες και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

