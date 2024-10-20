Δέκα χρόνια πίσω θα πάνε οι έλεγχοι για τις απάτες με εικονικές συνταγογραφήσεις, ενώ θα επεκταθούν και στις διαγνωστικές εξετάσεις.

Στην ΗΔΙΚΑ λειτουργούν νέα συστήματα ελέγχου που πλέον οι παραβατικές συμπεριφορές είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων με τη χρήση των νέων συστημάτων, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 100 ύποπτες περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης εις βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2024 οι συγκεκριμένοι γιατροί συνταγογράφησαν από 250 έως 422 διαφορετικά φαρμακευτικά σκευάσματα ανά ασθενή, με συνολικές ποσότητες που κυμαίνονταν από 250 έως 1.630 τεμάχια και εκατομμύρια ευρώ ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ.

«Θα γίνουν καταλογισμοί ώστε το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα χαμένα χρήματα, ενώ απαγορεύτηκε σε φαρμακοποιούς που εμπλέκονται σε υπερσυνταγογραφήσεις η εκτέλεση συνταγών για 6-12 μήνες. Πρόσφατα διακόπηκε η συνταγογράφηση σε πέντε γιατρούς, λόγω παραβάσεων στην ορθή συνταγογράφηση, ενώ έχουν επιβληθεί κυρώσεις άνω των 2.500.000 ευρώ και γίνεται επεξεργασία νέων υποθέσεων, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει ζητήσει τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας για τη διερεύνηση υποθέσεων με ισχυρές ενδείξεις απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

Εντείνονται οι έλεγχοι και στις διαγνωστικές εξετάσεις

«Αυτό που γίνεται σήμερα σε ό,τι αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις είναι η ψευδής εκτέλεση», αναφέρει η κ. Καρποδίνη.

Συγκεκριμένα, "ο ΕΟΠΥΥ παίρνει αναδρομικά από τα μηχανήματα των διαγνωστικών κέντρων τα λεγόμενα «pacs». Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα που τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια είναι υποχρεωμένα να διατηρούν με αρχειοθέτηση εικόνων οι οποίες ουσιαστικά αποδεικνύουν εάν μία εξέταση έχει πραγματοποιηθεί.

Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει σύγκριση των παραπεμπτικών που έχουν συνταγογραφήσει οι γιατροί με το αποτέλεσμα μίας εξέτασης. Σχετικά με τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, αποστέλλονται κάθε μήνα ενημερωτικά σημειώματα σε 34.000 γιατρούς", αναφέρει η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

Εκκαθάριση του φακέλου τους ασθενούς

Ο φάκελος του ασφαλισμένου στον ΕΟΠΥΥ ενημερώνεται και τα στοιχεία στέλνονται στην ΗΔΙΚΑ ώστε να αφαιρεθούν από το μητρώο του.

Υπάρχει πρόβλεψη εκκαθάρισης του φακέλου του ασθενούς ώστε να μην έχει πρόβλημα στη συνταγογράφηση και να μην υπάρχει λάθος ιατρική διάγνωση στο μέλλον.

