Πέντε βιομηχανικά ακίνητα αποκτά η Bespoke Real Estate του Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Πέντε ακίνητα ιδιοκτησίας των εταιρειών ΙΟΝ και Νίκας περνούν στην Bespoke Real Estate, εταιρεία ακινήτων του ομίλου Bespoke.
Η εταιρεία ακινήτων, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2024, με αρχικό κεφάλαιο 15 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων του ομίλου Bespoke, συμφερόντων του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προέδρου του ΣΕΒ.
Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης της PwC η αξία αποτίμησης των βιομηχανικών ακινήτων ανέρχεται σε 63,5 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τα ακίνητα:
- Βιομηχανικό Ακίνητο στο 22ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο
- Βιομηχανικό Ακίνητο επί της οδού Θεσσαλονίκης, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στη Νίκαια
- Βιομηχανικό Ακίνητο επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 36, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη
- Βιομηχανικό Συγκρότημα Κτιρίων που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου 69, Κανελλοπούλου, Χρυσοστόμου Σμύρνης και Λεωφόρο Αθηνών – Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο
- Οικόπεδο επί της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου 60, στο Νέο Φάληρο
Στην εταιρεία ακινήτων του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, συμπράττουν οι Νίκος Καραμούζης, Σταύρος Νένδος, Μιχάλης Αραμπατζής και η οικογένεια Κωτσιόπουλου.
