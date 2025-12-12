Της Έλενας Γαλάρη

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «Φραπέ», διατάχτηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, ο οποίος χθες στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις που δέχθηκε, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα θα ελεγχθεί εάν ο κ. Ξυλούρης με την άρνησή του, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Την κατεπείγουσα έρευνα θα διενεργήσει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Αν μέχρι την εκπνοή του αυτοφώρου, που λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε θα κινηθεί η διαδικασία σύλληψής του.



Πηγή: skai.gr

