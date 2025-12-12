Απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του κατήγγειλε ότι δέχθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάθεση του «Φραπέ» κατά την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον 'Φραπέ' και δέχθηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι θα σε καθαρίσουμε» ανέφερε το πρωί της Παρασκευής ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής».

Όπως είπε, του ζητήθηκε ο λόγος γιατί δήθεν μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. «Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι χθες Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσίωνη ο Πάσχος Μανδραβέλης είχε κληθεί να σχολιάσει όλα όσα συνέβησαν κατά την επεισοδιακή κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν δεν γίνονται «ούτε καν σε καφενείο».

«Δεν ξέρω τι γίνεται στα κρητικά καφενεία, αλλά σε καφενείο δεν το έχω ξαναδεί. Ένας μάρτυρας (σσ Φραπές) ο οποίος να μιλάει στον ενικό στους βουλευτές, να ακούω την κ. Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. Μένω άφωνος».

Πηγή: skai.gr

