"Η στεγαστική κρίση ξεπερνάει σε παράπονα ακόμη και τα παράπονα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ", σχολίασε σήμερα Παρασκευή στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι οι παρεμβάσεις που προανήγγειλε σήμερα Παρασκευή ο πρωθυπουργός, θα αφορούν τη διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να μπορέσουν να τα ανακαινίσουν και να τα προσφέρουν προς ενοικίαση.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026, τίθεται σε ισχύ το μέτρο που έχει ήδη ανακοινωθεί, και αφορά τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ για κλειστά σπίτια που έχουν περάσει ήδη στις τράπεζες, ώστε να αναγκαστούν με τη σειρά τους, να τα διαθέσουν στην αγορά.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, να καλέσει σε συνάντηση τη Δευτέρα εκπροσώπους των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ελπίδα, μέχρι τη Δευτέρα να έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι.

"Σήμερα ο πρωθυπουργός όρισε τη συνάντηση πριν αποφασιστούν οι εκπρόσωποι", ανέφερε χαρακτηριστικά..

Σημείωσε ότι εφόσον υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι καλύτερο θα γίνει,υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι ο λόγος που πτώχευσε η χώρα, ήταν από τα πολλά παζάρια που δεν μπορούσε να αντέξει ο κατ έτος προϋπολογισμός.

Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί δικαίωση και για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό, και σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών. Αποτελεί μια δικαίωση και για τις θυσίες των πολιτών γιατί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπέμεινε ο ελληνικός λαός πολλά και δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια.

Να μην μείνουμε σε τέτοιες επιτυχίες αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες επισήμανε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.



''Η Ελλάδα του φραπέ ανήκει στο παρελθόν'' τόνισε εξάλλου, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος επανέλαβε ακόμη ο Παύλος Μαρινάκης.



