«Άνω – κάτω» έχει γίνει η αίθουσα 223 όπου καταθέτει ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης ο οποίος, αν και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, απαντάει επιλεκτικά σε ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής προκαλώντας εντάσεις και διακοπές στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Μάλιστα, απαντώντας σε ερωτήσεις της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο Κυριάκος Βελόπουλος ευθύνεται για το παρατσούκλι «Φραπές». «Τζιτζής» είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές!». Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα έλέγοντας της: «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν!»:

ΜΠΑΡΚΑΣ: Στο μικρόφωνο να τα λέτε κύριε μάρτυρα! Δεν ακούω τι λέτε, τα λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κρητικά κύριε.

ΜΠΑΡΚΑΣ: Θα κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Στον πληθυντικό παρακαλώ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Εάν Θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε συκοφάντισσα.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αστείος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να ενημερωθεί για το τι έγινε και να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Ξυλούρης είχε παραδεχτεί ότι ο γιος του κατέχει Porsche, ενώ η κατάθεση του μάρτυρα εκτροχιάστηκε όταν ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή την Πόρσε που έχει ο υιός σας από πού είναι;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Του γιου μου είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τη βρήκε;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:Τη’ γόρασε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού τα βρήκε τα λεφτά;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ:: Γιάντα; Λογίστρια είσαι; Να κατεβάσεις το πόθεν έσχες του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι η ασχολία του;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με τι ασχολείται;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Δεν ξέρω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από πού τα βρήκε τα χρήματα;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Σοβαρά το λες;

Οι απαντήσεις του Γιώργου Ξυλούρη στον ενικό, πυροδότησαν τη σύγκρουση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του απευθύνεται και εκείνη στον ενικό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι και να μην μιλάς στον ενικό και μην με εκβιάζεις μέσα στην επιτροπή. Είναι στην ΝΔ;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Ψάξε τον γιο μου. 25 χρονών κοπέλι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι στους αφορολόγητους του Μητσοτάκη. Έχει σπουδάσει;

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έχει τελειώσει οικονομικά στο Ηράκλειο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι επιχείρηση; Απάντησε για τον γιο σου με τι ασχολείται και έχει πόρσε.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Έμπα στο ΑΦΜ του να δεις την έναρξη της επιχείρησης.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Eίναι μοντέλο του 2015.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Του 2015.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τότε που η χώρα πεινούσε

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Το 20 ή το 21 το πήρε. Το 19 την πήρε. 47χιλιάδες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από πού τα βρήκε 47.000.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Τα βρήκε δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς του τα πήρατε λοιπόν.

ΞΥΛΟΥΡΗΣ: Εγώ είμαι πατέρας του, δεν είναι άπορος.

Ο Γ. Ξυλούρης πάντως υποστήριξε σε άλλο σημείο – σε ειρωνικό ύφος - ότι δεν ήρθε στη Βουλή στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς είχε «πονόδοντο». Ο ίδιος απάντησε και για την περιβόητη Jaguar που είχε στην κατοχή του, υποστηρίζοντας πως ήταν μοντέλο του ‘99, πως την αγόρασε από έναν φίλο του από την Κόρινθο για «ένα χιλιάρικο», ακολούθως την «έφτιαξε» με 6.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια «έσκασε η μηχανή» και την πούλησε για «παλιοσίδερα» στην Ιταλία. Αρνήθηκε ωστόσο να αποκαλύψει το όνομα του φίλου του που του έδωσε το αυτοκίνητο.

