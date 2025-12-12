Ναύπλιο: Κροτίδα έσκασε μέσα σε σχολείο - Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στο Ναύπλιο, με κροτίδα να σκάει εντός του συγκροτήματος, τραυματίζοντας ένα παιδί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η κροτίδα έσκασε από μαθητές του σχολείου, την ώρα του διαλείμματος, με αποτέλεσμα ένας ανήλικος να έχει έντονο πόνο στο αυτί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι γονείς είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από τη στάση του σχολείου, με τη διευθύντρια να απαντά πως τα παιδιά δεν έπρεπε να ήταν εκεί και πως εκεί κάθονται μεγαλύτερα παιδιά, και όχι του Γυμνασίου.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, όταν το παιδί επέστρεψε στο σχολείο πήρε απουσία, ενώ το επέπληξαν επειδή ειδοποίησε τον πατέρα του.

Οι γονείς με τη σειρά τους, έχουν υποβάλει αναφορά στην αστυνομία.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.