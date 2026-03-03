Της Ελενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του 36χρονου Γεωργιανού κατάσκοπου της Σούδας, αζερικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη χθες στο Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία διερευνά το αδίκημα της κατασκοπείας.

Η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford (κεντρική φωτογραφία από τον απόπλου από την Σούδα, στις 26 Φεβρουαρίου), ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Πηγή: skai.gr

