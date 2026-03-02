Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού προχώρησε η ΕΥΠ με την κατηγορία για κατασκοπεία στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Ο προσαχθείς φέρεται ότι κινούνταν στην περιοχή γύρω από τη βάση της Σούδας και για αυτό αποφασίστηκε η προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα, που έγινε τελικά στην Αθήνα, όπου αφίχθη αεροπορικώς.

Την υπόθεση χειρίζονται από κοινού ΕΥΠ και ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται η εκδοχή ο άνδρας να συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.

