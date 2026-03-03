Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 34χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του, σε διαμέρισμα στην περιοχή τού Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Την ώρα που η παθούσα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ο 34χρονος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο.

«Την χτύπησα αλλά όχι με σκοπό να την σκοτώσω», φέρεται να απολογήθηκε, ενώ επισήμανε ότι αφορμή για το επεισόδιο ήταν μία «σκηνή ζηλοτυπίας» που του έκανε η γυναίκα. «Είχα καταναλώσει χάπια, λυπάμαι για αυτό που έγινε» πρόσθεσε.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντάς» του το δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επεισόδιο κράτησε γύρω στις 8 ώρες με τον κατηγορούμενο να χτυπάει - κατά διαστήματα - με αγριότητα τη γυναίκα, είτε με γυμνά χέρια είτε με διάφορα αντικείμενα.

Γείτονες άκουσαν την 38χρονη να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, οπότε ενημέρωσαν την Άμεση Δράση.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, με τον άντρα να την έχει ακινητοποιήσει.

Από το διαμέρισμα κατασχέθηκαν δύο σιδερένιες ράβδοι και μία ξύλινη ράβδος, αλλά κι ένα πιρούνι, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποίησε ως μέσα τέλεσης των πράξεών του.

Στο ίδιο διαμέρισμα φαίνεται πως βρίσκονταν εκείνη την ώρα και συγγενικό πρόσωπο - η κουνιάδα της 38χρονης - , με τα ανήλικα παιδιά της.

Εκτός από την κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου, καθώς εντός του διαμερίσματος βρισκόταν και η σύζυγος του αδελφού της παθούσας, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

