Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου Ford και επικοινωνούσε με το Ιράν

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα, καθώς ο Γεωργιανός που προσήχθη είχε στην κατοχή του φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφθασε προχθές στην Αθήνα από την Κρήτη και σήμερα πήγαινε στο αεροδρόμιο με άγνωστο προορισμό, οπότε αποφάσισε η ΕΥΠ την προσαγωγή του.

Πηγές από την ΕΥΠ αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες η προσαγωγή αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Ο Γεωργιανός έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Η υπόθεση είχε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά τη σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής της ΕΥΠ, μετά και από τα παραπάνω περιστατικά, ο 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος τέθηκε υπό παρακολούθηση μόλις έφτασε στα Χανιά στις 3 Φεβρουαρίου και νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στον κόλπο της Σούδας.

Στις 16 Φεβρουαρίου ο 36χρονος επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο που διέμενε και ο 26χρονος Αζέρος, που συνελήφθη για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Γεωργιανός ήταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, που έφτασε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ.

Το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος ήρθε στην Αθήνα και σήμερα έφυγε από το ξενοδοχείο που διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Μέχρι και πριν από λίγη ώρα κρατούνταν σε χώρο του αεροδρομίου, όπου εξετάζεται.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός Αζέρου που έφερε πολωνικό διαβατήριο, ο οποίος είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις πιθανών στόχων τόσο της βάσης στη Σούδα όσο και πολεμικών πλοίων, τα οποία έμπαιναν και έβγαιναν στον Ναύσταθμο.

Η Αστυνομία είχε κατασχέσει μια φωτογραφική μηχανή, ένα laptop, κινητό και ένα USB stick, όπου βρέθηκαν πολλές φωτογραφίες των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, ο 26χρονος είχε στην κατοχή του 5.000 φωτογραφίες από τη ναυτική βάση, κυρίως από πολεμικά πλοία που έμπαιναν και έβγαιναν από τον κόλπο της Σούδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 26χρονος είχε στο λάπτοπ εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, αγορασμένο από το εμπόριο, ενώ οι φωτογραφίες είχαν αποσταλεί σε άγνωστο παραλήπτη.

