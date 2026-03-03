«Φάκελος 17Ν» με τον Αλέξη Παπαχελά - Δείτε αποσπάσματα από το 2ο επεισόδιο

Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φώτισε τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 2ο επεισόδιο, με τίτλο «Η οργάνωση φάντασμα», που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μεταφερθήκαμε στη δεκαετία του 1980 και σε μια εποχή που η Αθήνα έγινε πεδίο δράσης τρομοκρατικών ομάδων της Μέσης Ανατολής και η 17Ν στρατολογούσε νέα πρόσωπα.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας περιέγραψε στην κάμερα του ΣΚΑΪ πώς στρατολογήθηκε στη 17Ν:

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μίλησαν και αστυνομικοί που κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους από επιθέσεις της 17Ν, αξιωματικοί που προσπαθούσαν να κάνουν έρευνες σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αμερικάνοι διπλωμάτες που είδαν φίλους τους να χάνουν τη ζωή τους από μια επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την κλοπή πυρομαχικών στο Συκούριο και πρόσωπα που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, επειδή χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα ως “εγκέφαλοι” της 17Ν.

Δείτε αποσπάσματα:

Στο επεισόδιο κατεγράφη και το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα της εποχής και οι θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, στα υπόγεια πρεσβειών και ενέπλεκαν μεταξύ άλλων τη 17Ν με το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του.

Η κόρη του Ρόναλντ Στιούαρτ, που έπεσε νεκρός από βομβιστική επίθεση της 17Ν την άνοιξη του 1991 μίλησε για την ημέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. «Όταν πυροδότησαν εκείνη τη βόμβα με έσπασαν σε ένα εκατομμύριο μικρά κομμάτια», δήλωσε στον Αλέξη Παπαχελά.

Μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φώτισαν το παρασκήνιο πίσω από την κορύφωση της δράσης της 17 Νοέμβρη κατά τη δεκαετία 1980-1990 και αποκάλυψαν πώς η τρομοκρατική οργάνωση κατάφερνε να ξεφεύγει από τις Αρχές.

Δείτε το trailer για το 3ο μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ:

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Πηγή: skai.gr

