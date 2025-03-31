Η απλούστευση των διαδικασιών όλων εκείνων που θέλουν να εξυπηρετηθούν από το Δημόσιο είναι ο στόχος της πολυδιάστατης συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έρχεται να σταματήσει οριστικά τα... κακώς κείμενα του ελληνικού Δημοσίου και της εξυπηρέτησης όλων εκείνων που αναζητούσαν λύσεις και δεν μπορούσαν να τις βρουν μέσα σε μια άνευ προηγούμενου γραφειοκρατική διαδικασία που «πλήγωνε» την εικόνα των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Δήμων κ.ο.κ.

Η «φαρέτρα» των δύο Υπουργείων είναι γεμάτη όπλα. Ψηφιακά όπλα που καθημερινά λύνουν τα... χέρια των πολιτών και των επιχειρήσεων, προσβλέποντας σε μια συνολική και κεντρική εξυπηρέτηση, μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής υποδοχής εξυπηρέτησης.

My Street, Gov.gr, κατάργηση προσκόμισης «δημοφιλών» πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης, γέννησης) για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών με Δημόσιους Φορείς, αξιολόγηση υπηρεσιών και φορέων κεντρικής κυβέρνησης από το σύνολο των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (περίπου 4 εκατ. εγγραφές), αξιολόγηση Μετωπικών Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα από αποδεδειγμένους χρήστες αυτών είναι μερικά μόνο από τα ψηφιακά εφόδια που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις για να αλλάξουν την εικόνα του Δημοσίου.

Κατάργηση «δημοφιλών» πιστοποιητικών

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζονται για την κατάργηση της έκδοσης και της προσκόμισης «δημοφιλών» πιστοποιητικών (Δηματολογικά πιστοποιητικά όπως οικογενειακής κατάστασης και γέννησης), τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών με Δημόσιους Φορείς.

Η «πληροφορία» που υπάρχει σε αυτά τα πιστοποιητικά θα αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας εύκολα και γρήγορα επιταχύνοντας τις διοικητικές διαδικασίες στις οποίες απαιτούνταν οι πολίτες να προσκομίσουν αυτά τα πιστοποιητικά.

Οι πολίτες θα γλιτώνουν γραφειοκρατία, καθώς δε θα χρειάζεται να προσκομίζουν πιστοποιητικά των οποίων τα στοιχεία υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την κατάργηση και της ψηφιακής γραφειοκρατίας που συχνά δημιουργείται με την επανειλημμένη έκδοση και προσκόμιση πιστοποιητικών.

To MyStreet ήρθε για να οργανώσει τους κοινόχρηστους χώρους

Η τελευταία προσθήκη, το MyStreet, προβλέπεται στον Νόμο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διακυβέρνηση των δεδομένων του Δημοσίου, που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.

Στοχεύει στην οργάνωση και διαφάνεια της χρήσης κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις, προσφέροντας τα πολύγωνα των µισθώσεων δηµόσιου χώρου όπου κάθε σηµείο του χάρτη εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε την άδεια που έχει λάβει το κατάστηµα για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Η έναρξη του MyStreet για τους Δήμους (εισαγωγή ενεργών μισθώσεων) θα γίνει στις 4 Απριλίου, ενώ στις 16 του ίδιου μήνα, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες μέσω APP (για iOS & Android).

Το νέο οικοσύστημα του gov.gr

Η επόμενη ημέρα ξεκινά από σήμερα με την υλοποίηση του έργου CRM, που αποτελεί τον πυρήνα των δράσεων στην παραπάνω κατεύθυνση, με στόχο την ενσωμάτωση στο gov.gr ανασχεδιασμένων διαδικασιών ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να πραγματοποιούν ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση ηλεκτρονικά, από παντού, οποτεδήποτε και για οτιδήποτε έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση.

Στόχος είναι η δημιουργία ψηφιακών υποδομών που θα υιοθετηθούν από τους περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης. Η δημόσια διοίκηση αφενός θα επιτύχει την προετοιμασία και θέση σε πλήρη λειτουργία προηγμένων ψηφιακών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων σε όλο το εύρος του πολυκαναλικού συστήματος, και αφετέρου θα προσδιορίσει, υλοποιήσει και εφαρμόσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την βέλτιστη διαχείριση και παροχή τους προς τους τελικούς αποδέκτες - πολίτες και επιχειρήσεις.

Επιμέρους στόχοι είναι η ενιαία και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και της σχέσης του με το δημόσιο, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα ή κανάλι επικοινωνίας που απαιτείται για τις συναλλαγές του. Αντίστοιχα, η Δημόσια Διοίκηση θα έχει συγκεντρωμένες σε ένα σημείο όλες τις αλληλεπιδράσεις του συναλλασσόμενου πολίτη με το Δημόσιο, δηλαδή ερωτήματα, αιτήματα, υποθέσεις.

Η αντικειμενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ωφελούμενων συνεργαζόμενων Φορέων προς τους τελικούς αποδέκτες τους, πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς η ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης θα διευκολύνει την ταχύτερη και συνεπέστερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων.

Η βελτίωση της συνολικής "εμπειρίας του Πολίτη", λόγω της κεντρικής υπόστασης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής δεν θα προϋποθέτει πλέον την κατανόηση της δομής και του τρόπου λειτουργιών των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου από τον κάθε συναλλασσόμενο.

Η αύξηση της διαφάνειας, προώθηση της καινοτομίας και εξασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη σε δεδομένα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

Η βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου μέσω της υποστήριξης των φορέων κατά την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων (ανθρώπινων και μη) που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διευκόλυνση της υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. Μέσα από το Περιβάλλον Ανάπτυξης και Ψηφιακής Λειτουργίας Υπηρεσιών, το οποίο θα παρέχει τα απαραίτητα πρότυπα, πλατφόρμες και εργαλεία για την αξιοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής και εν τέλει την αύξηση ποιότητας, θα επιτευχθεί αύξηση της ταχύτητας και μείωση του κόστους δημιουργίας νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιούμε κομβικές μεταρρυθμίσεις και έργα

Στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ψηφιακά μέσα άμεσα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, ειδικά όσον αφορά στην εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο, στάθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Προχωρούμε ψηφιακά, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης, απελευθερώνοντας δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο υλοποιούμε κομβικές μεταρρυθμίσεις και έργα για ένα κράτος, που βελτιώνεται συνεχώς και κάνει πιο σύγχρονη, πιο απλή την αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στη λογική αυτή, οι πολίτες αποκτούν ενεργό ρόλο στην ανάδειξη των προβλημάτων και των αστοχιών, που πρέπει να επιλύσουμε. Μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αναμένεται να πραγματοποιήσουμε τη μεγαλύτερη αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών, που έχει γίνει ποτέ», είπε ο κ. Παπαστεργίου.

Και συνέχισε: «Επιπλέον μια άλλη μεταρρύθμιση που αναδεικνύει τον σχεδιασμό μας για τον περιορισμό ακόμα και ψηφιακών στρώσεων γραφειοκρατίας είναι η κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών. Είναι περιττό οι πολίτες να μεταφέρουν αναλογικά ή ψηφιακά έγγραφα, τη στιγμή που οι διαλειτουργικότητες επιτρέπουν στους φορείς να αντλούν αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία. Παράλληλα, με την υλοποίηση της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων», το CRM, καθιστούμε ακόμα πιο απλή την εμπειρία χρήστη στο gov.gr, ενώ με το MyStreet, που θεσμοθετήσαμε την προηγούμενη βδομάδα στη Βουλή, προστατεύουμε τους κοινόχρηστους χώρους. Οι πολίτες θα κατεβάζουν στο κινητό τους το app και όταν διαπιστώνουν αυθαίρετη κατάληψη πλατειών και πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα, εύκολα και απλά θα το καταγγέλλουν. Γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε παράλληλη δραστηριότητα σε πολλά πεδία και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Με τεχνολογικές λύσεις μπορούμε να ζήσουμε ποιοτικότερα, πιο απλά, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Κάθε μέρα κάνουμε πράξη το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ένα κράτος ψηφιακά αποτελεσματικό και δίκαιο».

Θοδωρής Λιβάνιος: Συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση ενός καλύτερου δημόσιου τομέα

Στην εφαρμογή, για πρώτη φορά, της μεγαλύτερης σε κλίμακα αξιολόγησης των υπηρεσιών και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Περιφερειών και των Δήμων από τους ίδιους του πολίτες, στάθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνος με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«O εκσυγχρονισμός του κράτους και κατ' επέκταση του Δημοσίου, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικότερες και φιλικότερες προς τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προωθούμε μια σειρά δράσεων εστιασμένων στην ενίσχυση της εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας του δημοσίου τομέα. Τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια, με την ανάπτυξη και ενίσχυση του gov.gr και τις περισσότερες από 2100 υπηρεσίες, αποτελούν τη στέρεα βάση για τα επόμενα βήματά μας».

Και κατέληξε: «Επιπρόσθετα, με την καθιέρωση και εφαρμογή για πρώτη φορά της μεγαλύτερης σε κλίμακα αξιολόγησης των υπηρεσιών και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Περιφερειών και των Δήμων από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή όλων μας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου δημόσιου τομέα. Εργαζόμαστε για ένα ψηφιακό κράτος, που θα στέκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη, τελειώνοντας οριστικά με τις παθογένειες και εκκρεμότητες του παρελθόντος».

Καινοτομίες στην αξιολόγηση

Εκτός από την αξιολόγηση του δημόσιου τομέα που προανήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός και είναι ήδη σε εξέλιξη, εισάγονται δύο νέες σημαντικές καινοτομίες: Η δυνατότητα αξιολόγησης υπηρεσιών και φορέων κεντρικής κυβέρνησης από το σύνολο των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (περίπου 4 εκατ. εγγραφές) κα η δυνατότητα αξιολόγησης Μετωπικών Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα από αποδεδειγμένους χρήστες αυτών.

Ο πολίτης - χρήστης μιας μετωπικής υπηρεσίας του Δημοσίου Τομέα (π.χ. ΚΕΠ, ΔΥΠΑ, eEΦΚΑ) αμέσως μετά τη συναλλαγή του λαμβάνει προσωποποιημένο σύνδεσμο για να απαντήσει σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό αξιολογείται όχι μόνο η υπηρεσία, αλλά και η διαδικασία. Από την συλλογή των απαντήσεων θα εντοπιστούν συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. το ΚΕΠ του Χ Δήμου), αλλά και συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ. ρύθμιση οφειλής σε ΟΤΑ) οι οποίες συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Τι γίνεται όμως με τις μη μετωπικές, αλλά πολύ σημαντικές υπηρεσίες για την καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα ενός δήμου ή ακόμα και μιας γειτονιάς, ο ηλεκτροφωτισμός ή η κατάσταση του οδικού δικτύου. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, η μετωπική υπηρεσία, μπορεί επίσης να αξιολογηθεί με αξιόπιστο τρόπο. Αξιοποιώντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας θα μπορεί να συμπληρώνει σε περιοδικά διαστήματα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Σε πρώτη φάση οι υπό αξιολόγηση υπηρεσίες είναι οι Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης Υπηρεσίες Gov.gr (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Αστική Συγκοινωνία), οι Ψηφιακές Υπηρεσίες Φορέων Κυβέρνησης (MyHealth, ΑΑΔΕ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ψηφιακές Υπηρεσίες Κτηματολογίου), Υπηρεσίες Gov.gr (υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, ραντεβού για Αστυνομική Ταυτότητα, Kids Wallet, εισιτήρια αγώνων, ίδρυση ατομικής επιχείρησης), Υπηρεσίες Περιφέρειας (κατάσταση οδικού δικτύου, ψηφιακές υπηρεσίες Περιφέρειας), Υπηρεσίες Δήμων (καθαριότητα, ανακύκλωση, κατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου, ηλεκτροφωτισμός, κοινωνικές Υπηρεσίες, ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου, πεζοδρόμια, χώροι στάθμευσης, Δημοτικά Ιατρεία, πολεοδομία, Δημοτική Συγκοινωνία).

Βασική στόχευση της αξιολόγησης είναι η μεγαλύτερη έρευνα μέτρησης ικανοποίησης δημοσίων υπηρεσιών που έχει γίνει ποτέ, η δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων ανά αξιολογούμενη υπηρεσία, ανά χωρική περιοχή (δήμο, περιφέρεια, ακόμα και ανά Τ.Κ.) και ανά ηλικιακή ομάδα, η ύπαρξη συγκριτικών δεικτών με επόμενα κύματα της έρευνας, η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν λόγο στην αξιολόγηση της καθημερινότητάς τους αλλά και η ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας.

Ιδίως για τους ΟΤΑ (Δήμους και Περιφέρειες) η αξιολόγηση των Υπηρεσιών τους λειτουργεί απολύτως συμπληρωματικά με το έργο των δεικτών ποιότητας ΟΤΑ. 'Αλλωστε για το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων από τους ΟΤΑ, έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των δεδομένων και ο εντοπισμός τυχών εσφαλμένων καταχωρίσεων, ολοκληρώνεται η απευθείας λήψη των δεδομένων από τα Μητρώα του Ελληνικού Δημοσίου και πλέον τον Μάιο θα είναι δημόσια διαθέσιμη για το ευρύ κοινό, η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση των δεικτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

