Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 66χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διασταύρωση της Παιανίας. Συγκεκριμένα, το δυστύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ιωάννου Μεταξά.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ο 66χρονος συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.