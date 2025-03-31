Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές δυο χιλιομέτρων στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαΐδαρίου προς τα διυλιστήρια.

Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα λόγω της βροχής και στην κάθοδο από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, στα δυο ρεύματα Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, στην κάθοδο Μεσογείων από Νομισματοκοπείο μέχρι Αμπελοκήπους, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδητού-Β. Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το ΕΔΕΜ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.