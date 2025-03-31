Κορωπί: Μαρτυρία της επίθεσης του 51χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα

Του Μάκη Συνοδινού

Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα για τον 51χρονο άντρα ο οποίος σε κατάσταση αμόκ και κρατώντας κατσαβίδι χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του, την Κυριακή στο Κορωπί.

Πριν την επίθεση στο λεωφορείο και στο ΑΤ Κορωπίου, ο 51χρονος δράστης είχε προσεγγίσει σε στάση λεωφορείου ένα ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης ο οποίος εργαζόταν σε λαϊκή μέχρι το 2019, είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο με παραγωγούς από το οποίο είχε χάσει το αυτί του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρόσωπο του άντρα που είδε στη στάση αναγνώρισε έναν από τους παλιούς του συναδέλφους στη λαϊκή.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση, το θύμα δεν φαίνεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο ωστόσο ο δράστης του κάρφωσε το κατσαβίδι στο μάτι.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η αστυνομία από τη γυναίκα του θύματος, η οποία ανέφερε ότι ο σύζυγός της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Στη συνέχεια ο δράστης επιβιβάστηκε σε λεωφορείο προς το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Πριν κατέβει από το λεωφορείο πλησίασε δύο επιβάτες και με το ίδιο κατσαβίδι επιτέθηκε στον έναν, καρφώνοντάς τον στο κεφάλι και στο λαιμό.

Σημειώνεται ότι ο τραυματίας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει τραύμα στο μάτι από πέτρα. Αρχικά μεταφέρθηκε πρώτα στο Θριάσιο όπου του έγινε συρραφή στο βλέφαρο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για νευροχειρουργικη εκτίμηση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο και νοσηλεύεται για παρακολούθηση.

Το χρονικό της επίθεσης στο ΑΤ Κορωπίου - Μαρτυρία

Στιγμές χάους επικράτησαν την Κυριακή στο ΑΤ Κορωπίου όταν ο οπλισμένος με κατσαβίδι 51χρονος σαν μαινόμενος ταύρος μπήκε στο ΑΤ και έσπειρε πανικό.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λόγω της υποστελέχωσης που τρώει σαν γάγγραινα τα αστυνομικά τμήματα πολλών περιοχών της Αττικής, την Κυριακή στην είσοδο του ΑΤ δεν υπήρχε φρουρός κάνοντας το «έργο» του 51χρονου εύκολο καθώς πέρασε μέσα σαν «κύριος».



Πρώτο αντίκρισε τον αξιωματικό υπηρεσίας και του επιτέθηκε, και στη συνέχεια επιτέθηκε στον διοικητή του τμήματος τον οποίο τραυμάτισε και αυτόν.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί που εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο ΑΤ επιστράτευσαν από γραφεία και καρέκλες μέχρι και πυροσβεστήρες προκειμένου να τον σταματήσουν και να μην σκοτώσει κάποιον μέσα στο τμήμα.



Τελικά, με την επέμβαση ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ ο 51χρονος συνελήφθη.



Σε στοχευμένο σχέδιο που είχε στόχο αστυνομικούς αποδίδουν το παραληρηματικό επεισόδιο του δράστη οι αστυνομικοί, καθώς λίγες ώρες πριν σε δύο χειρόγραφες απειλητικές σημειώσεις που είχε δώσει σε έναν ελαιοχρωματιστή και έναν οπωροπώλη είχε προαναγγείλει την αιματηρή επίθεση που θα πραγματοποιούσε ενώ φέρεται στα σημειώματα αυτά να είχε γράψει πως θα σκοτώσει τους αστυνομικούς για να γίνει ήρωας.



«Βρισκόμουν στο γραφείο μου όταν από το διπλανό γραφείο άκουσα φωνές και σπασίματα. Έτρεξα να δω τι συμβαίνει και αντίκρισα τον δράστη να χτυπάει τον συνάδελφο ο οποίος προσπαθούσε να τον απωθήσει ώστε να τον συλλάβει. Χωρίς δεύτερη σκέψη έπεσα και εγώ πάνω στο δράστη ώστε να τον ακινητοποιήσω αλλά και να σώσω τον συνάδελφο. Τότε με τραυμάτισε και εμένα... Το γραφείο είχε γεμίσει με αίματα. Ο δράστης βρισκόταν εκτός εαυτού, έκανε σαν θηρίο».



Αυτά είναι τα πρώτα λόγια που είπε στους συναδέλφους του ο διοικητής του τμήματος ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός, σε μια προσπάθεια να περιγράψει τις απίστευτες στιγμές που εκτυλίχτηκαν στο ΑΤ και αποκαλύπτει το skai.gr



