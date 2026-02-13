Τεράστιος βράχος, στο μέγεθος ενός μικρού φορτηγού, απειλεί σπίτια στο βουνό του Κατακόλου αλλά και στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου.

Στο λιμάνι, επικρατεί αναστάτωση και ήδη οι τοπικές αρχές έχουν προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση 10 κατοικιών, όπως αναφέρει το patrisnews.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου και αποκολλήθηκε βράχος. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν προληπτικά 10 κατοικίες. Ο ίδιος ανέφερε πως προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος.

Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

