Την προκήρυξη έξι θέσεων γενικών διευθυντών και είκοσι επτά θέσεων διευθυντών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής ανασυγκρότησης της εταιρείας ανακοίνωσε η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. (ΟΣΕ).

Η προκήρυξη αποτελεί μία από τις βασικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του ν. 5220/2025 για τον νέο ΟΣΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, οι θέσεις αφορούν κρίσιμους τομείς ευθύνης, όπως η ασφάλεια και διαλειτουργικότητα, η λειτουργία δικτύου, οι μελέτες και τα έργα, οι οικονομικές υπηρεσίες, η στρατηγική και ανάπτυξη, η τεχνολογία και ψηφιακή στρατηγική, το τροχαίο υλικό, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και εξειδικευμένες διευθύνσεις επιχειρησιακού και κανονιστικού χαρακτήρα.

Η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, μέσω ανοιχτής διαδικασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και συνεντεύξεις.

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης στην ίδια θέση, σε πλαίσιο που συνδέει τη θέση ευθύνης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την προκήρυξη αυτή, ο νέος ΟΣΕ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική προσέλκυσης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχος είναι η συγκρότηση μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://apply.smartcv.co/ose/, εντός της προβλεπόμενης στην προκύρηξη προθεσμίας, και ξεκινά την Δευτέρα 16/02/2026 στις 11:00 π.μ.

«Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της Εταιρείας, επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας, νέες διαδικασίες και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση» τονίζεται στην ανακοίνωση .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), Χρήστος Παληός, δήλωσε «Ο νέος σιδηρόδρομος δεν χτίζεται μόνο με έργα και τεχνολογία, χτίζεται πρωτίστως με ανθρώπους. Η στελέχωση των ανώτερων διοικητικών θέσεων αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Εταιρείας. Αναζητούμε στελέχη με εμπειρία, διοικητική επάρκεια και ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα που θα αναλάβει να επιταχύνει την υλοποίηση των έργων, να ενισχύσει την ασφάλεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.».

Ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη

«Με την προκήρυξη των νέων διευθυντικών θέσεων, ο νέος ΟΣΕ μετασχηματίζεται στην πράξη και περνά σε μια νέα φάση ουσιαστικής διοικητικής ανασυγκρότησης. Θέτουμε σε εφαρμογή ένα ανοιχτό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Καλώ όσους διαθέτουν πραγματική εμπειρία, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, να συμβάλουν ενεργά σε αυτή τη νέα αρχή. Ο σιδηρόδρομος χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν να διοικούν, να οργανώνουν και να φέρνουν αποτέλεσμα. Είναι μια ευκαιρία ουσιαστικής συμμετοχής σε μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας».

Η προκήρυξη αφορά έξι θέσεις Γενικών Διευθυντών και είκοσι επτά θέσεις Διευθυντών και αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συγκρότηση μιας διοικητικής ομάδας με διεθνή προσανατολισμό και εμπειρία, ικανή να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό του νέου ΟΣΕ σε τομείς όπως η ασφάλεια, η διαλειτουργικότητα, η διαχείριση υποδομών και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός.

Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα:

https://apply.smartcv.co/ose/

Περιλαμβάνει αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, συνεντεύξεις και τελικό στάδιο επιλογής, με δημοσίευση προσωρινών και οριστικών πινάκων και δυνατότητα ένστασης, διασφαλίζοντας πλήρη θεσμική διαφάνεια.

Ρόλοι με αυξημένες αρμοδιότητες

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική «brain gain» του Οργανισμού, με άνοιγμα σε Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού και στελέχη με διεθνή εμπειρία, επιδιώκοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας σε τομείς που συνδέονται με την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, τη διαχείριση υποδομών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι θέσεις καλύπτουν το σύνολο των κρίσιμων λειτουργιών του οργανισμού, μεταξύ των οποίων οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας, Λειτουργίας Δικτύου, Μελετών και Έργων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικής και Ανάπτυξης και Τροχαίου Υλικού, καθώς και διευθυντικές θέσεις σε τομείς όπως ERTMS, Κυκλοφορία, Asset Management, Σιδηροδρομική Ακαδημία, Ψηφιακά Συστήματα, Κανονιστική Συμμόρφωση, ESG και PMO.

Πρόκειται για ρόλους με αυξημένες αρμοδιότητες και σαφώς καθορισμένους δείκτες απόδοσης, οι οποίοι συνδέονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, την πρόοδο του εθνικού σχεδίου ERTMS, την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του δικτύου, την υλοποίηση έργων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των στελεχών θα γίνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, διασφαλίζοντας ευελιξία και λογοδοσία, ως προς τους στόχους και τους δείκτες απόδοσης.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε τρία διακριτά στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δήλωση ενδιαφέροντος. Η πληρότητα των στοιχείων και η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων αποτελούν βασικό κριτήριο για τη συνέχιση στη διαδικασία.

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής εμπειρίας, των διοικητικών ικανοτήτων και των εργασιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Ακολουθεί συνέντευξη επαγγελματικής αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της διοίκησης, όπου και αξιολογούνται η στρατηγική τους αντίληψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και η ευθυγράμμισή τους με το ρόλο και τις ανάγκες του Οργανισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζονται προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονται, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης για λόγους νομιμότητας. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες.

Ο νέος ΟΣΕ υιοθετεί ένα μοντέλο ανοιχτής επιλογής στελεχών, με σύγχρονες μεθόδους HR και εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, όμως επιχειρεί να συγκροτήσει ένα ισχυρό διοικητικό σχήμα, ικανό να υποστηρίξει την υλοποίηση των έργων, την εφαρμογή των νέων συστημάτων ασφάλειας και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.

