Βίντεο ντοκουμέντο: Μέλος σπείρας πλησιάζει ηλικιωμένο έξω από το σπίτι του, τον αγκαλιάζει και του αρπάζει αλυσίδα

Έχουν συλληφθεί 12 άτομα, φέρονται να είχαν διαπράξει 63 κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αποκομίζοντας τουλάχιστον 412.095 ευρώ

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση σπείρας που έβαζε στο μάτι και «χτυπούσε» ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους κυρίως πολίτες παρουσιάζει το skai.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μια εκ των 12 κατηγορούμενων που έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ, πλησιάζει ηλικιωμένο ο οποίος στέκεται έξω από το σπίτι του. Του πιάνει συζήτηση ώστε να τον αποσυντονίσει και όταν βρίσκει την ευκαιρία, τον αγκαλιάζει αρπάζοντάς του με χειρουργικές κινήσεις την αλυσίδα που φοράει στον λαιμό του.

Κατόπιν μπαίνει στο αυτοκίνητο όπου περιμένει ο συνεργός και γίνεται καπνός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν συλληφθεί 12 άτομα μέλη της σπείρας ηλικίας από 21 έως 65 ετών που φέρονται να είχαν διαπράξει 63 κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αποκομίζοντας τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

