Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση σπείρας που έβαζε στο μάτι και «χτυπούσε» ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους κυρίως πολίτες παρουσιάζει το skai.gr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μια εκ των 12 κατηγορούμενων που έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ, πλησιάζει ηλικιωμένο ο οποίος στέκεται έξω από το σπίτι του. Του πιάνει συζήτηση ώστε να τον αποσυντονίσει και όταν βρίσκει την ευκαιρία, τον αγκαλιάζει αρπάζοντάς του με χειρουργικές κινήσεις την αλυσίδα που φοράει στον λαιμό του.

Κατόπιν μπαίνει στο αυτοκίνητο όπου περιμένει ο συνεργός και γίνεται καπνός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν συλληφθεί 12 άτομα μέλη της σπείρας ηλικίας από 21 έως 65 ετών που φέρονται να είχαν διαπράξει 63 κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αποκομίζοντας τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

