Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που οδηγεί προς τη Μονή Φιλοσόφου, καθώς σημειώθηκε τεράστια καθίζηση του οδοστρώματος, καθιστώντας το σημείο απροσπέλαστο

«Λόγω των διαρκών βροχών όλου αυτού του διαστήματος συνέβη τεραστίου μήκους και αρκετών μέτρων πλάτους βύθιση εδάφους στο δρόμο προς τη Μονή Φιλοσόφου, 3.8 χλμ από Μάρκου και 2 χλμ πριν τη Μονή Φιλοσόφου, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς τον δρόμο καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση προς τη Μονή.Η Δημοτική αρχή δια του αρμοδίου αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Δημητρίου Καζά βρίσκονται στον τόπο της βύθισης, και μεριμνούν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση του δρόμου με έργο», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανάρτηση.

