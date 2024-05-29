«Ο Γιώργος Προβόπουλος προσέφερε πολύτιμο έργο στην επιστήμη του, στον τραπεζικό τομέα και στην πατρίδα» δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μετά την απώλεια του πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λειτούργησε, σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, με αίσθημα ευθύνης και απέναντι στις φωνές του λαϊκισμού και της πόλωσης, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών.

«Με τους χειρισμούς του συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους αλλά και στην αλλαγή σελίδας στον τραπεζικό τομέα. Όπως επίσης ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεσμική αποστολή του στην υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής και στην εν γένει εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και σε όλους του δικούς του ανθρώπους» καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

