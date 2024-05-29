Λογαριασμός
Σεισμός τα ξημερώματα ανοιχτά της Κυλλήνης

Η δόνηση είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 χλμ. δυτικά της Κυλλήνης και εστιακό βάθος 21 χιλιόμετρα  

σεισμός κυλληνη

Σεισμική δόνηση 3.3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5.55 πμ ανοιχτά της Κυλλήνης. 

Ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 Χλμ. δυτικά της Κυλλήνης και εστιακό βάθος 21 χιλιόμετρα. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός
