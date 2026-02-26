Χωρίς παιδίατρο θα μείνει το νησί της Σίφνου, σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στους «Αταίριαστους» η δήμαρχος Μαρία Ναδάλη, η παιδίατρος έχει καταθέσει αίτηση για μετάθεση στο Νοσοκομείο της Χίου, αίτηση η οποία θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα. «Η εξέλιξη αυτή έχει κάνει άνω-κάτω το νησί, γιατί έρχεται να συνδυαστεί με το γεγονός ότι το νησί για πολλά χρόνια πριν το 2020 ήταν χωρίς παιδίατρο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αυτήν τη στιγμή πραγματικά έχουν όλοι κινητοποιηθεί, προσπαθώντας να τη μεταπείσουν».

«Φυσικά είναι προσωπική επιλογή του κάθε γιατρού να διαλέξει πού θέλει να υπηρετήσει», συμπλήρωσε η κ. Ναδάλη, η οποία ενημέρωσε πως στη Σίφνο υπάρχουν πάνω από 500 παιδιά, όπως και πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. «Και τον χειμών αλόγω των ανεπαρκέστατων ακτοπλοϊκών δρομολογίων υπάρχει ανάγκη να έχουμε κι άλλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη - που δεν έχουμε - και το καλοκαίρι φυσικά οι τόσες πολλές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφτούν από 2-3 γιατρούς».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα και από το υπουργείο και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να είναι ασφαλές. Πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση 24 ώρες το 24ωρο. Χρειάζεται και 2ος παιδίατρος».

Πηγή: skai.gr

