Ανθρώπινα οστά προερχόμενα, σύμφωνα με πληροφορίες από κοιμητήριο, βρέθηκαν το πρωί σε σακούλα απορριμμάτων που είχε πεταχτεί σε κάδο, κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα, αποκαλύπτοντας το μακάβριο εύρημα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, καθώς - όπως αναφέρει και το KarditsaLive.Net - υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα κανονικά σε κοιμητήριο, εδώ και πολλά χρόνια.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασισθεί ποιες ενέργειες θα γίνουν περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

