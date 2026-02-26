Υπόθεση Predator: Ένοχοι οι τέσσερις εκπρόσωποι εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του παράνομου λογισμικού

Της Έλενας Γαλάρη

Ενόχους για την υπόθεση των υποκλοπών έκρινε το Μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας τους τέσσερις εκπροσώπους εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του παράνομου λογισμικού predator.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης.

Συγκεκριμένα ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το δικαστήριο υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, μετέτρεψε κάποιες κατηγορίες από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

Η διαδικασία συνεχίζεται για το ζήτημα των ελαφρυντικών και των ποινών.

Πηγή: skai.gr

