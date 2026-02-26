Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη

Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, η οποία υπηρέτησε το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια, «έφυγε» ξαφνικά, χθες το απόγευμα, βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους της.

Η Αντιγόνη Πανέλλη εργάστηκε στις εφημερίδες «Ελεύθερος», «Ακρόπολη», «Βραδυνή», στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σέπης Παπάγου.

Συλλυπητήρια από την Βουλή

Στην τραγική απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με την έναρξη της συνεδρίασης στην ολομέλεια της Βουλής.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό της Αντιγόνης Πανέλλη μιας εκλεκτής παρουσίας στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Θέλω να εκφράσω την οδύνη σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Κατρίνης προσθέτοντας ότι «η Αντιγόνη ήταν μια μαχητική ευπρεπής δημοσιογράφος, σεβόμενη τη δεοντολογία, έκανε πολύ καλά τη δουλειά της».

«Δυστυχώς ήταν άτυχη και όλο αυτό μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και οδύνης και θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους της και να διαβεβαιώσουμε ότι η δική της πληθωρική παρουσία θα γεμίζει για πάντα την αίθουσα του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Αιωνία η μνήμη της», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Για λογαριασμό όλων μας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμεθα καλή ανάπαυση», ανέφερε o προεδρεύων Θανάσης Μπούρας.

Συλλυπητήρια της ΝΔ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια της δημοσιογράφου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Αντιγόνης Πανέλλη.

Η ΝΔ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης, εξαιρεί το ήθος και το έργο της στη δημοσιογραφία και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους της. Η ΝΔ σημειώνει ειδικότερα:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της.

Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

