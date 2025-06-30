Τα μυστικά του ναυαγίου του γαλλικού υποβρυχίου «FLOREAL» αλλά και του ναυαγίου του βρετανικού υποβρυχίου «HMS TROOPER» αποκαλύπτονται στο ευρύ κοινό, αυτή τη φορά σε μια ανοιχτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της Ναυτικής εβδομάδας 2025 που φέτος έχει ως σύνθημα «Η Ελλάς εν πλω», στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί το σύνολο της μελέτης δύο Ελλήνων ερευνητών σε δύο βραδιές γεμάτες ναυτική ιστορία. Στη σκιά του Λευκού Πύργου θα παρουσιαστούν εικόνες, αρχειακό υλικό και ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, και για τον ναυτικό πόλεμο του Β'Παγκοσμίου Πολέμου στην νοτιανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα οι παρεβρισκόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν μια ιδιαίτερη έκθεση αντικειμένων και φωτογραφιών της εποχής.

Η παρουσίαση θα αφορά στο ένα τμήμα της το υποβρύχιο FLOREAL (Q 54) κλάσης Pluviose που βυθίστηκε στις 03:25, δέκα περίπου μίλια δυτικά της Κασσάνδρας τα ξημερώματα της 2/8/1918. Το FLOREAL, σχέδιο του Γάλλου μηχανικού Maxime Laubeuf, καθελκύστηκε στις 18 Απριλίου 1907 στο Χερβούργο και μπήκε σε υπηρεσία στις 16 Ιουνίου 1908. Ήταν ένα υποβρύχιο με παγκόσμιες καινοτομίες όπως αυτή του διπλού κύτους αλλά και του διπλού προωστήριου σχήματος - διπλοί κινητήρες. Ένα κομψό δημιούργημα με μήκος 51 μέτρα και εκτόπισμα 553 τόνους σε κατάδυση, το FLOREAL φιλοξενούσε 25 μέλη πλήρωμα και στην έναρξη του πολέμου είχε ενταχθεί στις γαλλικές μοίρες της Μάγχης, με κύρια αποστολή την ανθυποβρυχιακή περιπολία. Το συγκεκριμένο υποβρύχιο έδρασε στη Μάγχη σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου σε ανθυποβρυχιακές περιπολίες, έφτασε όμως στη Μεσόγειο και τη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 1918, όταν η συνθηκολόγηση της Ρωσίας άφηνε ασαφή την τύχη του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Τα όσα έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της 2η ημέρας του Αυγούστου 1918, όταν το υποβρύχιο FLOREAL απέπλευσε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Πάτρα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο σύνολό τους την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 20:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 20:00 στη ΛΑΦΘ θα ακολουθήσει η παρουσίαση της δράσης πριν από την απώλεια του HMS TROOPER (N91) στο Αιγαίο τον Οκτώβριο του 1943. Το TROOPER ήταν ένα από τα επτά υποβρύχια της δεύτερης ομάδας της κλάσης υποβρυχίων «Τ» που ναυπήγησε το Βασιλικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καθελκύστηκε στο Greenock της Σκωτίας στις 5 Μαρτίου 1942, μπήκε σε υπηρεσία στις 29 Αυγούστου 1942 και κηρύχθηκε απολεσθέν στις 20 Οκτωβρίου 1943 οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του... Η ανακάλυψη του ναυαγίου του HMS TROOPER από το ερευνητικό σκάφους ΩΚΕΑΝΙΣ σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Δονούσας έγινε μετά από πολλά έτη διεξοδικής έρευνας των ερευνητών Κώστα Θωκταρίδη και Σπύρου Βουγίδη και στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν η δράση του υποβρυχίου στο Ιόνιο και την Αδριατική, η επιχειρησιακή του δράση από τη Μάλτα μέχρι το Αλγέρι, η έβδομη περιπολία του υποβρυχίου από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβρη του 1943 όταν και για πρώτη φορά κλήθηκε το TROOPER να επιχειρήσει στα νερά του Αιγαίου και η ιστορία πίσω από μια μυστηριώδη βραδιά, την βραδιά της 30ης ημέρας του Σεπτέμβρη 1943. Τότε το TROOPER αποβίβασε στην ακτή Κάλαμος της Εύβοιας τον Ταγματάρχη Διαμαντόπουλο της βρετανικής υπηρεσίας SOE, τον Υπολοχαγό Βέη και έναν Βρετανό ασυρματιστή με κωδική ονομασία «Thomas» μαζί με 400 κιλά εφοδίων: πρόκειται για τους τελευταίους ανθρώπους που βγήκαν ζωντανοί από το υποβρύχιο και είδαν το γενναίο πλήρωμά του πριν αυτό φτάσει να βυθίζεται στα ελληνικά νερά. Τι τους συνέβη τελικά; Την απάντηση στο ερώτημα δίνει η εκδήλωση στις 8 το βράδυ του προσεχούς Σαββάτου στην ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση. Η θαλάσσια έρευνα καρποφόρησε και απέδωσε εικόνες, στοιχεία και βίντεο που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά εμπλουτισμένα στο ελληνικό κοινό στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης.

