Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 62χρονος άντρας νεκρός στο Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για Χανιώτη ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός μετά από ανατροπή οχήματος, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία καθώς και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Πηγή: skai.gr

