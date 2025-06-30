Λογαριασμός
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός άνδρας από ανατροπή οχήματος στο Ελαφονήσι

Πρόκειται για Χανιώτη ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός μετά από ανατροπή οχήματος, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων

ΕΚΑΒ Χανιά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 62χρονος άντρας νεκρός στο Ελαφονήσι.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για Χανιώτη ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός μετά από ανατροπή οχήματος, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία καθώς και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

