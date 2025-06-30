Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, καθώς βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, ένας 62χρονος άντρας νεκρός στο Ελαφονήσι.
Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για Χανιώτη ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός μετά από ανατροπή οχήματος, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων.
Στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία καθώς και το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.
Πηγή: skai.gr
