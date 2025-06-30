Ένας οδηγός φορτηγού συνελήφθη στην Αιτωλοακαρνανία για την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Ο άντρας, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Βόνιτσας - Αστακού και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, η σύζυγός του και το 8 μηνών μωρό τους - και ο οδηγός του φορτηγού - οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πρέβεζας.

Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στον συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το φορτηγό υπό την επήρεια μέθης.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ του βεβαιώθηκε και παράβαση για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Πηγή: skai.gr

