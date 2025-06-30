Στη σύλληψη μιας 29χρονης γυναίκας, που φέρεται να τάισε με σκευάσματα κάνναβης (ζελεδάκια) στα δύο της παιδιά, ηλικίας 14 και 10 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Η 29χρονη που εργάζεται σε ξενοδοχείο, φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τα ζελεδάκια σε χώρο του ξενοδοχείου και αφού πίστεψε ότι είναι καραμέλες, τα έδωσε στα παιδιά της.

Μάλιστα τα δύο παιδιά μετά την κατανάλωση, αφού ένιωσαν αδιαθεσία, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης ανέφερε ότι η κατάστασή τους είναι καλή.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.