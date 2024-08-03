Αστυνομικοί - ποδηλάτες και ποδηλάτισσες, που γνωρίζουν ξένες γλώσσες, πραγματοποιούν και εφέτος το καλοκαίρι περιπολίες στην πόλη της Καστοριάς, με στόχο την άμεση διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης, καθώς και την αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι αστυνομικοί ποδηλατούν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προσφέροντας υπηρεσίες και πληροφορίες στους επισκέπτες της, ενώ φτάνουν άμεσα στο τόπο στον οποίο παρουσιάζεται ανάγκη. Προβαίνουν σε ελέγχους ατόμων, ξενοδοχείων, τουριστικών και λοιπών καταστημάτων, τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων, ενώ παρέχουν συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας ή άλλους φορείς.

«Η συγκεκριμένη αστυνόμευση εντάσσεται στο γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών, όσο και των επισκεπτών της πόλης της Καστοριάς, ενώ ενισχύεται η εμφανής αστυνομική παρουσία και δράση, με αποτέλεσμα την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης._

*Τη φωτογραφία παραχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

