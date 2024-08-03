Σύμη: Εντοπίστηκαν 26 μετανάστες στα ανοικτά του νησιού - Συνελήφθη ο διακινητής

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σύμης για ικανό αριθμό αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Λάπαθος, δυτικά της Σύμης. Ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος και περισυνέλεξε είκοσι έξι αλλοδαπούς (14 άντρες, 6 γυναίκες και 6 ανήλικοι) και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σύμης.

Οι διασωθέντες δήλωσαν ότι είχαν ξεκινήσει τις βραδινές ώρες χθες από Ντάτσα Τουρκίας καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500 €) ευρώ έκαστος για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Από το Λιμεναρχείο Σύμης που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 20χρονος, ο οποίος υποδείχτηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής, ενώ κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.

Πηγή: skai.gr

