Διδυμότειχο: 32χρονος κρατούσε φυλακισμένη την συντροφό του, την χτυπούσε και τη βίαζε

Σωματική και σεξουαλική κακοποίηση ισχυρίζεται ότι δέχθηκε 32χρονη μουσουλμάνα από τον ομόθρησκο σύντροφο της, η οποία νοσηλεύεται από χθες (Παρασκευή 2/8) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το φερόμενο ως θύμα είχε εμφανή τραύματα στο σώμα της, στο πρόσωπο και στα χέρια, τα οποία κατήγγειλε ότι προήλθαν από χτυπήματα του συντρόφου της.

Η ίδια μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις.

Μετά το πέρας των εξετάσεων η ίδια κατήγγειλε ότι κατά από τις 10/7 έως σήμερα, δράστης με την χρήση σωματικής βίας την κατακρατούσε εντός της οικίας του, στο Διδυμότειχο, χωρίς τη θέλησή της, στερώντας της με αυτόν τον τρόπο την ελευθερία της και επανειλημμένως την εξανάγκαζε σε ανοχή γενετήσιων πράξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η παθούσα νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στο Γ.Ν. Διδυμοτείχου, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο δράστης αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου και ενεργείται προανάκριση.

