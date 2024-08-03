e-ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών για την περίοδο 5 έως 9 Αυγούστου

Συνολικά 73.633.471 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.933 δικαιούχους, από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

* Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 331.198 ευρώ σε 437 δικαιούχους για παροχές τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

* Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.602.273 ευρώ σε 28.706 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

* Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

* 25 εκατ. ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

* 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

* 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

* 4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

