Evan Gershkovich: Στις 26 Ιουνίου, κεκλεισμένων των θυρών, ξεκινά η δίκη του στη Ρωσία

Η δίκη του Αμερικανού δημοσιογράφου Έβαν Γκέρσκοβιτς (Evan Gershkovich) , ο οποίος κρατείται στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας, θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία TASS και RIA σήμερα, επικαλούμενα το περιφερειακό δικαστήριο του Σβερντλόφσκ.

«Η πρώτη δικάσιμος ορίστηκε για τις 26 Ιουνίου 2024», διευκρίνισε το δικαστήριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα εισαγγελείς είχαν επισημάνει ότι η δίκη του 32χρονους Γκέρσκοβιτς θα διεξαχθεί στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, στην περιοχή των Ουραλίων, όπου ο δημοσιογράφος συνελήφθη στις 29 Μαρτίου του 2023.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal – ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό του AFP στη Μόσχα από το 2020 ως το 2021- κατηγορείται ότι συγκέντρωνε «απόρρητες πληροφορίες» για τη ρωσική εταιρεία Uralvagonzavod για λογαριασμό της CIA, κατηγορία που επισύρει ποινή έως 20 έτη κάθειρξης.

«Σύμφωνα με τις αρχές, ο Αμερικανός δημοσιογράφος της Wall Street Journal Γκέρσκοβιτς, έπειτα από εντολή της CIA, συγκέντρωνε τον Μάρτιο του 2023 απόρρητες πληροφορίες στην περιοχή Σβερντλόφσκ για τις δραστηριότητες της εταιρείας παραγωγής όπλων JSC NPK Uralvagonzavod σχετικά με την κατασκευή και την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού», επεσήμανε το δικαστήριο.

Η Uralvagonzavod είναι μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες κατασκευής στρατιωτικού εξοπλισμού και το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων μάχης παγκοσμίως.

Ο ίδιος, η οικογένειά του, ο εργοδότης του και η Ουάσινγκτον απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Πρόκειται για τον πρώτο Αμερικανό δημοσιογράφο που συλλαμβάνεται στη Ρωσία με την κατηγορία της κατασκοπείας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «γελοίες» και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι η κράτηση του Γκέρσκοβιτς είναι «εντελώς παράνομη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.