Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης που έγινε το Σάββατο σε βάρος τριών Σύρων ιδιοκτητών μίνι μάρκετ στα Χανιά.

Ο 46χρονος από την Ρωσία και ο 30χρονος από την Αλβανία ήταν κρυμμένοι σε ημιτελές σπίτι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά και συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της Κυριακής.

Εντός της ημέρας θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και για σωματικές βλάβες.

Όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ Χανίων, το θύμα της επίθεσης, ο Σύρος ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, δεν γνώριζε τους δράστες και το περιστατικό προκλήθηκε όταν αυτός μαζί με ένα άλλο άτομο, ζήτησαν να αγοράσουν κάποια πράγματα χωρίς να πληρώσουν.

Ο δράστης άρχισε να χτυπά τον ιδιοκτήτη και τους δυο γιούς του, ενώ στην συνέχεια τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον τους.

Ο 34χρονος γιος του ιδιοκτήτη παραμένει στο Νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα.

Πηγή: skai.gr

