Τήνος: Χιλιάδες κατσίκια χωρίς έλεγχο απειλούν καλλιέργειες και περιουσίες

Μεγάλο πρόβλημα στην Τήνο από τα χιλιάδες ανεπιτήρητα κατσίκια, εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους, που έφυγαν από το νησί ή από τη ζωή.
Τα κατσίκια πολλαπλασιάστηκαν για πολλά χρόνια, χωρίς κανένα έλεγχο.
Καταστρέφουν καλλιέργειες, κτήματα, περιουσίες και οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα.
Πηγή: skai.gr
