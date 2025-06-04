Τήνος: Χιλιάδες κατσίκια χωρίς έλεγχο απειλούν καλλιέργειες και περιουσίες

Μεγάλο πρόβλημα στην Τήνο από τα χιλιάδες ανεπιτήρητα κατσίκια, εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους, που έφυγαν από το νησί ή από τη ζωή.

Τα κατσίκια πολλαπλασιάστηκαν για πολλά χρόνια, χωρίς κανένα έλεγχο.

Καταστρέφουν καλλιέργειες, κτήματα, περιουσίες και οι κάτοικοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

