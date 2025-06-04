Φωτιές: 323 Ευρωπαίοι πυροσβέστες κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα

Τον μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίων πυροσβεστών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) θα φιλοξενήσει και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο η Ελλάδα.

Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2025, σταδιακά θα αναπτυχθούν στη χώρα μας 323 πυροσβέστες από Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία και θα εγκατασταθούν σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, να εκπαιδευτούν στο πλευρό τους σε πραγματικές συνθήκες στο πεδίο και να μεταφέρουν στην πατρίδα τους πολύτιμες εμπειρίες και γνώση.

Το Πρόγραμμα Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών μετρά ήδη τέσσερις (4) αντιπυρικές περιόδους και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος έχει αδιάλειπτη και εξέχουσα παρουσία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φετινού προγράμματος, το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποίησε στις 20 Μαΐου 2025 κοινό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών και τους Διοικητικούς Συνδέσμους, ενώ στα τέλη Ιουνίου θα ακολουθήσει το επιμορφωτικό σεμινάριο για τους επικεφαλής των εισερχόμενων ομάδων (team leaders).

Η Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη αντιπυρική περίοδο συμμετέχει στο πρόγραμμα με διττή αποστολή. Επιπλέον των Ευρωπαίων πυροσβεστών που θα φιλοξενηθούν στη Χώρα, πεζοπόρο τμήμα 20 πυροσβεστών των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) θα αναπτυχθούν στην Κορσική από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλευρό των Γάλλων πυροσβεστών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Πρόγραμμα Προεγκατάστασης για το έτος 2025 θα πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία και συνολικά θα συμμετάσχουν 641 Ευρωπαίοι Πυροσβέστες από 14 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

