Τέσσερις υπογραφές ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το αδιέξοδο με τη Νέα Αριστερά, για να καταθέσει τη δική του πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και από ότι φαίνεται οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο «Κίνημα Δημοκρατίας» θα του δώσουν αυτές τις πολυπόθητες υπογραφές.

«Εμείς ως ανεξάρτητοι βουλευτές θα υπογράψουμε», είπε η Γιώτα Πούλου ανεξάρτητη βουλευτής Βοιωτίας μιλώντας στο ΛΑΜΙΑ FM1 96.2 αφήνοντας να εννοηθεί ότι και οι έξι βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη θα στηρίξουν την πρόταση. Όπως εξήγησε είχε δεσμευτεί προσωπικά ότι θα ψήφιζε την πρόταση από τη στιγμή που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με το ΛΑΜΙΑ FM1 96.2.

«Δεν χωράνε πολιτικές σκοπιμότητες σε αυτό το θέμα» τόνισε η κυρία Πούλου προσθέτοντας ότι με το ΣΥΡΙΖΑ τους χωρίζει μια άβυσσος όμως οι οικογένειες πρέπει να μάθουν την αλήθεια και η ουσία αυτή είναι πάνω απο τα κόμματα.

Παράλληλα η κυρία Πούλου έκανε μια καταγγελία για την απαξίωση που αντιμετώπισε στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην Καλύβα του Στεφανή όπου οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης δε την γνώριζαν καν.

