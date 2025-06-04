Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στις Αρχές μετά από απειλητικό τηλεφώνημα σχετικά με τοποθέτηση βόμβας σε διαγνωστικό κέντρο στους Αμπελόκηπους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα τηλεφώνησε γύρω στις 17.43 το απόγευμα στο διαγνωστικό και έδωσε περιθώριο 30 λεπτών για να ενεργοποιηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου.
Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν, έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν ελέγχους χωρίς ωστόσο να βρουν κάτι.
