Τέμπτη - ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική: Η πρότασή μας είναι πάνω στο τραπέζι για συνυπογραφές

«Η πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι για συνυπογραφές από το απόγευμα του Σαββάτου», αναφέρει σε ενημέρωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην πρότασή του για τη συγκρότηση Προκαταρκτικής Επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα για το έγκλημα των Τεμπών.

Στην ενημέρωσή του αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα κατέθεσε ήδη δημόσια, με τους 26 βουλευτές του, την πρότασή του για τη συγκρότηση Προκαταρκτικής Επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα για το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψής του, για όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ακόμα και για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι μόνο δική μας πρόταση. Είναι η απαίτηση της κοινωνίας για Δικαιοσύνη και Αλήθεια. Είναι μία πλήρως τεκμηριωμένη νομικά πρόταση βάσει της δικογραφίας.

Η πρόταση είναι πάνω στο τραπέζι για συνυπογραφές από το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Ομάδες και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που έχουμε συνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν, οφείλουν πλέον να έχουν ξεκάθαρη στάση.

Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Έχουμε ευθύνη όλοι απέναντι στην κοινωνία.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.