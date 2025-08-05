Πρόκειται για ένα 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες πήδηξε στη θάλασσα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο λιμάνι Πηγαδιών της Καρπάθου, όταν κατά την άφιξη του πλοίου Blue Star Chios ένας επιβάτης πήδηξε από το κατάστρωμα στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες πήδηξε στη θάλασσα.

Άμεσα, τα μέλη του πληρώματος και οι άνδρες της Λιμενικής Αρχής Καρπάθου κινητοποιήθηκαν και με τη χρήση σωσιβίων κατάφεραν να τον ανασύρουν σώο από το νερό, όπως αναφέρει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο άντρας μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου νοσηλεύεται, ενώ η κατάστασή του παρακολουθείται στενά.

Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.



Πηγή: skai.gr

