Πέλλα: Αρχαία νομίσματα βρέθηκαν στο σπίτι ατόμου που συνελήφθη

Νομίσματα διαφόρων ιστορικών περιόδων, φυσίγγια και ανιχνευτές μετάλλων βρέθηκαν στην οικία άνδρα που συνελήφθη χθες σε περιοχή της Πέλλας, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 6 νομίσματα διαφόρων ιστορικών περιόδων, 21 φυσίγγια, εκ των οποίων τα 11 αβολίδωτα, 3 ανιχνευτές μετάλλων, 4 μεταλλικές ράβδοι εδάφους και 1 πολλαπλασιαστής βάθους.

Τα νομίσματα που κατασχέθηκαν, σύμφωνα με εκτίμηση αρχαιολόγου εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω εξέταση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

