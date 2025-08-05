Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμόβουνο Ορεστιάδας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Αμμόβουνο του Δήμου Ορεστιάδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή. Η φωτιά, μέχρι αυτή την ώρα, κατακαίει κυρίως αγροτικές εκτάσεις και προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν τα 3 έως 6 μποφόρ. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης και αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης του πύρινου μετώπου.

Ενίσχυση δυνάμεων και εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης ρίχτηκαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος σε δύσβατα σημεία.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από υδροφόρες καθώς και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, που επιχειρούν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και την προστασία των γύρω περιοχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.