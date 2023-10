Καραμπόλα στην Αττική οδό - Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων Ελλάδα 08:25, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει τραυματισμός παρά ταύτα το μποτιλιάρισμα εκτίνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας