Μία πόλη σε μια δεκαετία έχασε η Ήπειρος - Κατά 17.000 λιγότερος ο πληθυσμός Ελλάδα 08:11, 03.10.2023

Μόνο το 2022 η Ήπειρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχασε 2.581 ανθρώπους