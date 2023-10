Άνδρας κακοποίησε γάτα στο λιμάνι της Ύδρας και συνελήφθη Ελλάδα 08:16, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 25χρονος κακοποίησε μια γάτα μέσα στο λιμάνι της Ύδρας